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20 Haziran 2017 10:56

Türbe inşaatı hızla ilerliyor

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş’in Düzceli alimler Kürtzade Mehmet Efendi ve Hafız Hasan Şen mezarlarının türbeye dönüştürülmesi kararının ardından çalışmalar başlatıldı.

Türbe inşaatı hızla ilerliyor

20 Haziran 2017 10:56

Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Düzceli iki alim için yapılan türbe inşaatını yerinde inceledi.


Başkan Mehmet Keleş, belediye tarafından basına verilen iftarda yaptığı açıklamada Düzceli alimler Kürtzade Mehmet Efendi ve Hafız Hasan Şen mezarlarının türbeye dönüştürüleceğini ifade etmiş ve şu görüşlere yer vermişti: “ Bayram günlerinde Düzce’ye sürprizimiz olacak. Düzce’nin iki tane büyük alim zat var Düzce’de. Birisi Kürtzade Mehmet Efendi, Düzce’nin eski müftülerinden eski alimlerindendir. Diğeri de Düzcelilerin yakından tanıdığı Hafız Hasan Şen Efendidir. Her ikisinin mezarını da türbe haline getiriyoruz. Çok güzel mermerden ve kurşundan türbe inşa ediyoruz. Bayramda da inşallah bunların açılışlarını gerçekleştireceğiz. Güzel bir mevlidi şerif okutarak bunların açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Bu da Ramazanı Şerifin hürmetine bu iki büyük zatın bundan sonraki zaman diliminde de bilinirliğinin devam etmesi açısından yapıyoruz. Mezar taşları çabuk tahrip olabilir. Bu türbeler uzun yıllar kalacaktır. Mermerden inşa ediyoruz. Dolayısı ile onlarda daha uzun süre kalacaktır’ dedi.




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