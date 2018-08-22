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22 Ağustos 2018 09:45

Türk Kızılayı ihtiyaç sahiplerini sevindirdi

Türk Kızılayı Genel Merkez Denetim Kurulu Üyesi Avukat Ali Dilber Başkanlığındaki ekipler, Lübnan’da vekalet veren bağışçıların, veteriner kontrolünde kurban kesimini gerçekleştirdi.

Türk Kızılayı ihtiyaç sahiplerini sevindirdi

22 Ağustos 2018 09:45


Türk Kızılayı Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi Av. Ali Dilber, Türk Kızılayı’nın yurtdışı kurban bağışları için Lübnan’da. Kurban’da Kızılay Modeli’ni 11 yıldır başarıyla uygulayan Türk Kızılay’ının 40 ülkede yaptığı vekaleten kurban kesimleri için bir ekiple Lübnan’a giden Ali Dilber, İslami ve insani şartlara uygun biçimde, din görevlilerinin ve noter vekillerinin eşliğinde bağışçıların isimlerini okuyarak kurban kesimine başladı.


Kızılay sayesinde, hayırseverlerin, dini gereklere uygun olarak kesilen kurbanlıklarından sağlıklı koşullarda elde edilen etlerin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması sağlanıyor.




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