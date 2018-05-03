Türkiye’de yapılmış en renkli kortej olacak

Belediye Başkanı Dursun Ay, Kadın Konseyi Başkanı Ulviye Dikmen ile birlikte alanda son incelemeleri yaptı.

Başkan Ay yarın saat 10.30’da açılışı yapılacak festivale tüm Düzcelileri davet etti. Kadın Konseyi Başkanı Ulviye Dikmen ise festivalde Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyacak renkli bir korteje imza atacaklarını söyledi.

Alanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dursun Ay, yaklaşık 200 standın kurulacağını açıkladı. Festival süresince sadece 1 ton kaldirik otu tüketileceğinin altını çizen Ay şöyle konuştu: “Ot festivali için Kadın Konseyimiz hazırlıklara devam ediyor. Cumartesi günü yürüyüşün ardından açılış yapılacak. Düzcemizin otlarını tüm Türkiye’ye tanıtacağız. Kadın Konseyimize teşekkür ediyoruz. Tüm Düzcelilri buraya bekliyorum. Aldığım bilgiye göre bin ton kaldirik tüketilecekmiş. Bizde bilmediğimiz otları tanıyacağız. Düzce için çok güzel bir tanıtım olacak. Yaklaşık 200 tane standımız var. Düzce ot yönünden zengin bir bölge. Düzce’ni ot zenginliği çok daha fazla. Düzce Valiliği ve Üniversitemizde burada olacak. Hangi otlar yenir, hangisinin şifası nedir bunların hepsini öğrenebileceğimiz bir alan olacak.”

Kadın Konseyi Başkanı Ulviye Dikmen ise festivalin renkli bir korteje sahne olacağını ifade ederek “Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. İlk kez bir yetkili bizimle bu kadar çok ilgilendi. Cuma günü 10.30’da standlarımız açılacak. Ak Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir hanımefendi açılışa gelecek. Forklör gösterilerimiz, konserimiz olacak. Cumartesi yine 10.30’da açılışı yapacağız. Saat 14.00’te kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Yine forklorik oyunlarımız olacak. Hıdırelleze denk geldiği için forklorik faaliyetlere ağırlık verdik. Yemek ve ot güzeli yarışması yapacağız. Tcyhe’yi resmettik. Kortejimiz çok renkli olacak. Türkiye’de ilk olacak. Emeğin yüreğin korteji olacak” dedi.