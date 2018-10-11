Türkiye'nin kestane pazarı Düzce'de kuruluyor

DÜZCE(İHA) – Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen vatandaşlar Düzce'de kurulan pazarda sabahın ilk ışıklarıyla kestane ile buluşuyor. Türkiye'nin en iyi kestanesinin yetiştiği Düzce'de bu yıl kestane fiyatları yüz güldürüyor.

Düzce'nin dağlarından ve yaylarından toplanan kestaneler Aziziye Mahallesi'nde bulunan pazar yerinde Türkiye'nin her yerinden gelen vatandaşlara satışa sunuluyor. Adeta kestane borsasının oluştuğu pazar yerinde kıyasıya pazarlıklar yapılıyor. Telefon ışıkları ile kestaneyi inceleyen vatandaşlar pazarlık yapıyor.

Düzce'nin yeşil ormanlarından bin bir zorlukla toplanan kestaneler pazarda Türkiye'nin her yerinden gelen kestaneseverlerin yoğun talebine uğruyor.

Ankara'dan Düzce'ye kestane almaya gelen Halit Tüfekçioğlu, "Batı Karadeniz Bölgesi'nin en meşhur pazarı burada kuruluyor. Düzce kestanesi kuzu kestane. Bu ufak kestane ancak lezzetli oluyor. Bu kestanenin zarı yok. Bursa kestanesinde zar olur, bunda olmaz. Ben Ankara'dan geliyorum. Kestane işi yapıyoruz" diye konuştu.

Giresun'dan gelen bir vatandaş ise Düzce'nin malının kaliteli olduğunu işaret ederek "Daha önce Sinop'tan alıyorduk. İyi mal iyi müşteri, fiyatlar ise yüksek. 15-16-17 liradan gidiyor. İki kilo fındık neredeyse bir kilo kestane fiyatına denk geliyor.

"Türkiye'nin dört bir yanından alıcı gelir"

Ordu'dan Düzce'ye gelen Fikret Keten ise "Ordu'dan geliyoruz. Buranın kestanesini tercih etmemizin sebebi kuzu kestane olması. Bizim Doğru Karadeniz Bölgesi'nin en tercih ettiği kestane türü budur. Halk bu kestaneyi daha çok tutar. Burası Doğu Karadeniz'in en büyük pazarı ve kestane almak için Türkiye'nin dört bir yanından alıcı gelir" diye konuştu.

Düzceli kestane üreticisi Hüseyin Tunçer, Düzce kestanesinin aromasının diğer kestanelere göre daha farklı olduğunu işaret ederek "Daha tatlı, lezzetli, tercih edilen bir kestane. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin çok tercih ettiği kestane. Şu anda da kestane almak için Düzce'ye gelen çok sayıda esnaf arkadaşımız var. Onlara yardımcı oluyoruz. Kamyonları yüklediler gidiyorlar. İlimiz için ciddi bir gelir. Ormanlarda kestaneler ziyan olup gidiyor. Ancak şimdi toplanıyor ve istihdama, gelire dönüşüyor. Düzce'nin tanıtımı için de faydalı oldu. Türkiye'deki en önemli pazarlardan birisi, bu pazar. Düzce'nin kestaneyle ilgili tanıtımıyla ilgili iyi işler yapacağız. Kestane pazarı Düzce'de haftada iki gün kurulur. Eylül'ün 10'unda başlar. Türkiye'de ilk Düzce'de çıkar. Kasım'ın sonuna kadar devam eder. Rekoltemiz gayet iyi ancak bu doğal bir durum. Bazen olmayabiliyor. Bu yıl geçen yıla göre bir tık daha az. Neredeyse yarısına düştü. Fiyatlar da gayet güzel. Bugün kestane 8 lira ile 17 lira arasında satılıyor. Kabuğuna, kalibresine göre minimum 8 maksimum ise 17 liraya kadar değişiyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Dursun Ay pazarda

Kestane pazarını gezen ve kestane üreticilerinden kestane alan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, "Burada pazartesi ve perşembe günleri pazar kuruluyor. Biz de pazarcı esnafımızın sorunlarını dinlemek için geldik. Burada doğal bir pazar oluşmuş. Türkiye'de de çok önemli bir noktaya gelmiş. Düzce, Türkiye'nin kestane borsası haline gelmiş. Kestanemiz de çok kaliteli. Buraya bakıyoruz, Adıyaman'dan, Samsun'dan, Ordu'dan, Erzurum'dan çeşitli illerden kestane almaya gelenler var. Bizim ilçelerimizden kestane buraya geliyor ve buluşup pazarlık yapıyorlar. Ortalama her pazar kurulduğunda 150 ile 200 ton arasında kestane satıldığına göre ciddi bir pazar. Biz de burada vatandaşlarımızın kestanelerini daha kolay pazarlaması için ne yapabileceğimize baktık. Esnaflarımızla görüştük. Vatandaşlarımıza daha iyi ortam oluşturacağız. Bu kestane pazarını destekleyeceğiz. Hatta kestane dikimini de destekleyeceğiz. Herkes Düzce'nin kestanesini tercih ediyor. Bizim kestanemizin lezzeti çok güzel. Aynı zamanda kavrulduğunda kabuğundan çok kolay çıktığı için tercih ediliyor. Bursa daha çok şekerleme ile alakalı olduğu için bizimkisinin hemen kavrulup yenmesi daha güzel oluyor" dedi.

Başkanı gören pazarcılar ise sorunlarını da dile getirdi.