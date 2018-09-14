Türkiye'nin tek nüfus ve vatandaşlık programı kontenjanlarını doldurdu

Düzce Valiliği ile Düzce İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nün destekleriyle Türkiye'de ilk kez Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan ve ilk öğrencilerini kabul eden Nüfus ve Vatandaşlık ön lisans programı kontenjanlarını doldurdu.

“Değer Üreten Üniversite” sloganı doğrultusunda ülkemizin eğitim ve öğretimine yenilikçi bakış açısı ile katkı sağlayan Düzce Üniversitesi'nde, 2018-2019 Akademik Yılı için 40 öğrenci kontenjanı ayrılan Nüfus ve Vatandaşlık programına 39 öğrenci kayıt yaptırdı.

Kontenjanlarının tamamına yakını dolduran Düzce Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Programı, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin ihtiyaç duyduğu; iletişim becerileri yüksek, nüfus ve vatandaşlık mevzuatına, ilgili diğer mevzuatlara ve hukuki işleyişe hakim, bilgisayar ve ilgili programları kullanma becerisine sahip, İngilizcenin yanı sıra Osmanlıca bilen yetişmiş, donanımlı ve becerikli personel ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Programdan mezun olan öğrenciler, ilk yıl zorunlu zorunlu ve ikinci yıl ise seçmeli olarak ders programlarında yer alacak Osmanlıca'yı başarı ile tamamladıklarında, eski arşivler ile Osmanlıcadan mevzuatlara kadar bütün metinleri okuyabilir duruma gelecekler.

Program; İçişleri Bakanlığı'nın, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün bütün il ve ilçelerinde bulunan merkez ve taşra teşkilatlarının yanı sıra özel sektörün de ihtiyacı olan kalifiye personelleri yetiştirecek. Bu programı tercih eden Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri, programın ilk mezunları olacakları için, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki tüm birimlerde, özellikle nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin ihtiyacı olduğu birçok kamu kurumu, özel hukuk danışmanlık büroları ve noterler gibi kurumlarda geniş iş olanaklarına sahip olacak. Mezunlar sayesinde, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünce verilecek olan çipli kimlik kartları, pasaport ve ehliyet belgeleri için gerekli olan yetişmiş uzman personel ihtiyacı da karşılanmış olacak.

Programdan mezun olacak öğrencilerin ayrıca, “Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler” bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans eğitimlerini tamamlamaları doğrultusunda çalışmalar yürütülüyor. Ayrıca öğrencilerin zorunlu stajlarını ülkemizin farklı illerindeki İl Nüfus Müdürlükleri ve bağlı teşkilatlarında yapmaları doğrultusunda çalışmalar da yapılıyor. Bu sayede teorik eğitimin pratik ile buluşması amaçlanıyor.