“Türkiye’nin ve Düzce’nin Kalkınması İçin Propolis Üretilmeli”

Sözleşme SBS Ar-Ge Müdürü Taylan Samancı ile Uzman Arıcılar Serdar Gök ve Fatih Yirmibeş arasında imzalandı. İmza törenine protokolün imzalanmasına aracılık eden DAGEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Kekeçoğlu da katıldı.

Arıcılığın daha karlı bir faaliyet olabilmesi için, arıcıların mutlaka bal dışındaki alternatif arı ürünlerinin üretimine yönelmesi gerektiği düşüncesiyle çalışmalarını yoğunlaştıran DAGEM, propolis üretimi ve Ar-Ge’si ile ilgili araştırma faaliyetlerini sürdürüyor.

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan DAGEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Kekeçoğlu, “Arıcılığın daha karlı bir faaliyet olabilmesi için arıcıların mutlaka bal dışındaki alternatif arı ürünlerinin üretimine yönelmesi gerekmektedir. Özellikle Karadeniz gibi bal sezonu kısa olan bölgelerin bunu mutlaka yapması gerekmektedir. Karadeniz bölgesi ormanlık alanların yoğun olması nedeniyle propolisin bol olduğu bir bölgedir. Bu nedenle bu bölge arıcılarının propolise yönelmesi şarttır. Bunun yanı sıra bölge sanayicilerinin de propolisi değerlendirmeye yönelik girişimcilik atılımlarını bir an önce yapması gerekmektedir.” şeklinde konuştu.

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama merkezi (DAGEM) olarak eğitim verdikleri tüm arıcıları, propolis üretimine yönlendirdiklerini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Kekeçoğlu, propolis traplarının nasıl konacağı ve propolis elde ederken nelere dikkat edilmesi gerektiği hususunda arıcılara eğitim verdiklerini belirtti. Ayrıca üretilen propolisi doğrudan satabilecekleri firmalar ile buluşmalarını ve propolis üretimi için protokol imzalamalarını sağladıklarının da altını çizdi.

DAGEM tarafından yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda sezonda bir kovandan ortalama 300-500 gr propolis elde edildiğini söyleyen Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, propolisin Düzce ekonomisine 3 milyon 195 bin 960 lira, ülkemiz ekonomisine ise, 462 milyon 578 bin 160 lira katkı sağlayacağını belirtti. Kekeçoğlu, propolisin işlenerek ekstraksiyon haline getirildiğinde veya kozmetik ve gıda sektöründe değerlendirildiğinde ise bu gelirin 200 kat artacağına dikkat çekti.

Bal ve balmumu üretimi dışında arı sütü, arı zehiri, arı ekmeği ve propolis gibi diğer arı ürünleri üretiminin yok denecek kadar az olduğu için kayıtlarının tutulamadığını dile getiren DAGEM Müdürü Meral Kekeçoğlu, “2016 verilerine göre Türkiye’de 7 milyon 709 bin 636 adet arılı kovan var ve bu kovanlardan yıllık bal üretimi 107 bin 665 tondur. Arıcılık yapan işletme sayısı ise 83 bin 467’dir. Düzce’de 532 işletme ve bu işletmelerde 53 bin 266 adet arılı kovan var. Burada toplam 450 ton bal, 23 ton da balmumu üretimi mevcut. Yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde hem üreticiye, hem de sanayiciye yol gösterecek bilgi birikimine sahibiz. Propolis üretmek isteyen ancak pazar bulamıyorum diyenleri alıcı firmalar ile buluşmalarını sağlıyoruz. Arıcılığın bölgesel kalkınmadaki payını arttırmak için Düzceli arıcıların da katkısını bekliyoruz.” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.