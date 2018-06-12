Türkseven’den sporculara destek

Muaythai ve Kickobk dalında mücadele eden Milli Sporcular Faruk Türkseven’i ziyaret etti. Ziyarete ulusal ve uluslararası maçlarda 71 kg’da mücadele eden Mehmet Yaşar, 78 mücadele eden Yahya Geylani, Abdussamet Uğurlu ve Antrenörü Muhammet Bişgin katıldı.

Faruk Türkseven, Düzce’yi temsil eden sporculara her anlamda destek olacağını belirterek “Böyle büyük bir arenada Düzce’mizi temsil eden genç sporcularımızın ilimize büyük değer kattığını ve asla sahipsiz bırakılmayacaktır” dedi.

Sporcularda Faruk Türkseven hediye verdiler.