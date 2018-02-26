U18 takımı Edirne’ye gidiyor

Düzce Belediyespor U18 Erkek Basketbol Takımı 24 Şubat- 4 Mart tarihleri arasında Edirne’de düzenlenen U18 Basketbol Bölge Şampiyonasına katılmak üzere yola çıktı. Düzce Belediyesi önünde hareket eden sporcuları uğurlama törenine Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Belediyespor Kulübü Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu ve antrenörler da katıldı. Sporculara tek tek başarılar dileyen Başkan Ay “eminim gençlerimiz bu önemli turnuvadan büyük başarılarla dönecek. Sıkı bir hazırlık dönemi geçirdiler. Düzce Belediyespor Kulübümüze maddi manevi her türlü desteği vermek için özen gösteriyoruz. Edirne’de zorlu rakiplerle karşılaşacak sporcularımıza başarılar diliyorum. Hayırlısıyla gidip gelsinler inşallah” dedi.