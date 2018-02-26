Diğer
Kategoriler
26 Şubat 2018 15:52

U18 takımı Edirne’ye gidiyor

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Belediyespor U18 Erkek Basketbol Takımı sporcularını Edirne’ye uğurladı.

U18 takımı Edirne’ye gidiyor

26 Şubat 2018 15:52


Düzce Belediyespor U18 Erkek Basketbol Takımı 24 Şubat- 4 Mart tarihleri arasında Edirne’de düzenlenen U18 Basketbol Bölge Şampiyonasına katılmak üzere yola çıktı. Düzce Belediyesi önünde hareket eden sporcuları uğurlama törenine Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Belediyespor Kulübü Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu ve antrenörler da katıldı. Sporculara tek tek başarılar dileyen Başkan Ay “eminim gençlerimiz bu önemli turnuvadan büyük başarılarla dönecek. Sıkı bir hazırlık dönemi geçirdiler. Düzce Belediyespor Kulübümüze maddi manevi her türlü desteği vermek için özen gösteriyoruz. Edirne’de zorlu rakiplerle karşılaşacak sporcularımıza başarılar diliyorum. Hayırlısıyla gidip gelsinler inşallah” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
10
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    10°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç