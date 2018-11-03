Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de traktör ile iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Merkez Aydınpınar Caddesi Küçükahmetler mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce şehir merkezinden Aydınpınar köyü istikametine gitmekte olan Necati Demirtaş idaresindeki 81 EV 961 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Yılmaz Arslan idaresindeki 81 DZ 159 plakalı traktörü sollamaya çıktığı sırada kontrolden çıkan otomobil traktörün tekerine vurarak savruldu ve karşı istikametten gelen Mehmet Küçük idaresindeki 81 AAJ 536 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobil sürücüsü Necati Demirtaş otomobil içinde sıkıştı. Sıkışan sürücü Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yandan traktörü sollamaya çalışan otomobilin çarptığı araçta bulunan sürücü Mehmet Küçük ve yanında bulunan Selami Küçük yaralandı. Yaralılar araç içerisinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Traktör sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken “Bir anda ne olduğunu anlamadım” dedi.

Traktöre çarpan otomobil, hurdaya dönmesine rağmen çalışmaya devam etti. Çalışan araç ayrıca hararet yapınca Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bir yandan aracı stop etmeye çalışırken, diğer yandan da çıkabilecek yangının önüne geçmeye çalıştı. Kaza nedeniyle Düzce ile Aydınpınar köyü arasındaki yol uzun süre trafiğe kapalı kalırken araçların çekilmesi ile yol açıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'da kazaya denk gelince duruma müdahale etti.