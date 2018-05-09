Uluslararası Türk Dili çalıştayı gerçekleştirildi

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bayram, “Yazının bulunması dönemine kadar yabancı dil öğrenimi ve öğretiminin sözel gerçekleştiği var sayılmaktadır. Yazının kullanılmadığı dönemlerde, yabancı bir dili öğrenmek için izlenecek tek yol, o dili anadil olarak konuşan kişilerle doğal iletişim ortamına girmekti. Ancak teknolojinin ve bilginin dünyada hızla yayılmasına paralel olarak bilgiye ulaşma imkânları ve yabancı dil öğrenme imkanları da hızlı bir gelişme gösterdi. Bilgiye daha kolay ve hızla ulaşılabilmesi beraberinde ikinci dile olan ihtiyacı kat kat arttırmıştır. Bu hızlı değişim içerisinde ulusların dilleri de dünyanın her yerinde öğrenilmeye başlandı. Bu bağlamda küreselleşen dünyada Türkçe’nin ikinci bir dil olarak öğretimi konusu ön plana çıkmaya başladı” dedi.

Dilin aynı zamanda bir kültür taşıyıcısı olduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bayram, “ Yabancı dil öğrenen kişi ister istemez o dilin kültürünün de içine girmektedir. Bu bağlamda dili öğretilen toplumun kültür öğelerinin, öğrencilere gerekli ölçüde aktarılması ve öğretilmesi de büyük önem arz etmektedir. Bugün de burada uzak yakın pek çok yerden gelen çok değerli katılımcılarımızla birlikte Yabancılara Türkçe Öğretimi, Türk Dilinin Sorunları, Bosna-Hersek, Litvanya, Makedonya ve Azerbaycan’da Türkçenin Öğretimi Sorunları konularında fikir paylaşımında bulunacağız. Bu toplantıyı kendimiz için bir başlangıç olarak görüyor, çalışmalarımızı arttırarak devam etmeyi diliyoruz. Bugün sizlerle, çok kıymetli hocalarımızla birlikte olmaktan gerçekten çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Programda konuşan Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurucusu Prof. Dr. İlhan Genç, Düzce’yi sosyal bir laboratuvar olarak nitelendirdi. Bu amaçla Sosyoloji ve Tarih Bölümlerini kurduklarını belirten Prof. Dr. Genç, Üniversite olarak bölgeye hizmet etmek amacıyla önemli hamleler yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık 4 yıl önce TÖMER’i kurduklarını dile getiren Prof. Dr. İlhan Genç, bir süre zorluk yaşadıklarını ama yılmadan çalıştıklarını ifade ederek şu an bu Merkezi çok aktif hale getirdiklerini belirterek etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, konuşmasının ardından Türk dili alanında yaptığı büyük çalışmalar adına Prof. Dr. Fikret Türkmen’e plaket takdim etti. Prof. Dr. Fikret Türkmen ise verimli bir çalıştay temennisiyle herkese teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının sonrasında Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Müslüm Akdemir yönetimindeki bağlama takımı tarafından müzik dinletisi icra edildi.

Programın son bölümündeyse oturumlara geçildi. Prof. Dr. Doğan Günay’ın başkanlığını yaptığı ilk oturumda; Türk dilinin tarih boyunca öğretimi konusu, Makedonya’da Türkçe öğretimi, Azerbaycan’da yabancı dil olarak Türkçe’nin öğretilmesi ve yabancı dil olarak Türkçe’nin okutulmasında yaşanılan sorunlar ele alındı.

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Akkuş’un başkanlığı yaptığı ikinci oturumda, yabancı dil sınıflarında dil ile birlikte kültürel değerlerin öğretilmesi, Litvanya’da Türkçe öğretimi, Türkiye Maarif ve Maarif okullarında Türkçe öğretimi gibi konularda sunumlar gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Fikret Türkmen’in oturum başkanlığı yaptığı son oturumda ise Türkiye Türkçe’sinde yer alan doğu ve batı kökenli kelimelerde A, U, O ünlülerinin varlığı, Bosna Hersek’te Türkçe’nin varlığı, yabancı dil öğretimi olarak Türkçe’nin ölçme ve değerlendirilmesi gibi konulardaki sunumlar katılımcılarla paylaşıldı.

“Uluslararası Türk Dili Çalıştayı”, kapanış oturumunun ardından sona erdi.