Üniversite, Düzceli öğrencileri ağırladı

Geleceğimizin teminatı olan orta öğretim öğrencilerini; üniversite yaşamına hazırlamak, onlara yol göstererek kariyer planlamalarında katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen tanıtım günlerinde; misafir öğrenciler, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Orman Fakültesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne ziyaret gerçekleştirdiler.
Düzce Üniversitesi’nin fakültelerinde görev yapan akademisyenler tarafından bilgilendirilen üniversite adayı gençler, yapılan çalışmaları, laboratuvarları ve derslikleri yerinde inceleme fırsatı bularak, merak ettikleri konular hakkında yetkililerce bilgilendirildiler.
Etkinlik süresince Düzce Üniversitesi’ni; Düzce Fen Lisesi, Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi, Düzce 15 Temmuz Anadolu Lisesi, Farabi Anadolu Lisesi ve Düzce Arsal Anadolu Lisesi ziyaret etti.