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11 Mayıs 2018 12:37

Üniversite, Düzceli öğrencileri ağırladı

Düzce Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliği ile düzenlenen “Düzce Üniversitesi Tanıtım Günleri” etkinliğinde, liseli öğrenciler Düzce Üniversitesi’nin yerleşkelerini ve fakültelerini gezdiler.

Üniversite, Düzceli öğrencileri ağırladı

11 Mayıs 2018 12:37


Geleceğimizin teminatı olan orta öğretim öğrencilerini; üniversite yaşamına hazırlamak, onlara yol göstererek kariyer planlamalarında katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen tanıtım günlerinde; misafir öğrenciler, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Orman Fakültesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne ziyaret gerçekleştirdiler.


Düzce Üniversitesi’nin fakültelerinde görev yapan akademisyenler tarafından bilgilendirilen üniversite adayı gençler, yapılan çalışmaları, laboratuvarları ve derslikleri yerinde inceleme fırsatı bularak, merak ettikleri konular hakkında yetkililerce bilgilendirildiler.


Etkinlik süresince Düzce Üniversitesi’ni; Düzce Fen Lisesi, Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi, Düzce 15 Temmuz Anadolu Lisesi, Farabi Anadolu Lisesi ve Düzce Arsal Anadolu Lisesi ziyaret etti.




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