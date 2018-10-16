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Üniversite öğrencileri sahili temizledi

Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Düzce Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümü öğrencileri çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla bir kampanya düzenledi.


Temizlik işleri müdürlüğü personeli ile üniversite öğrencileri tarafından Çivi deresi yanındaki sahilin kumsalı temizlendi, atıklar ve çöpler toplandı.


Bir grup üniversite öğrencisinin Akçakoca Belediyesi iş birliğiyle vatandaşların dikkatini çekebilmek ve çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturabilmek için sahil boyunda gerçekleştirdikleri temizlik kampanyası vatandaşların takdirini topladı.

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