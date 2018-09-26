Üniversite öğrencilerine Başkan Yiğit'ten jest

Yığılca da bulunan Arıcılık Meslek Yüksekokuluna bu yıl rekor düzeyde tercih gerçekleşti. Bunda ünü ülkemizi de aşan Yığılca Arısı ve Yığılca Balı'nın etkili olduğu tartışmasız gerçek. İlçeye öğrencilerin yoğun ilgi göstermesine kayıtsız kalamayan Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit Düzce Üniversitesi Yığılca Arıcılık Meslek Yüksekokuluna ne kadar öğrenci kesin kayıt yaptırdıysa tamamının barınma taleplerine olumlu cevap vererek, tümünün barınma ihtiyaçlarını üstlenerek beş yıldızlı konaklama ayarında bir konaklamayı öğrencilerin hizmetine sundu. Bu durumdan memnun kalan öğrenci ve veliler Başkan Yiğit'e teşekkür dileklerini ilettiler.