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18 Kasım 2017 12:10

Üniversite öğrencilerinin kaldığı bölgede sıkı denetim

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencilerinin ağırlıklı olarak yaşadığı bölgede uygulama yaptı.

Üniversite öğrencilerinin kaldığı bölgede sıkı denetim

18 Kasım 2017 12:10


Düzce Üniversitesi’nin ana kampüsünün bulunduğu bölgede polis ekipleri denetim yaptı.


Yunus timleri, trafik ekipleri ve asayiş ekipleri tarafından yapılan uygulamalar sırasında durdurulan araçlarda ki şahısların kimlik sorguları, alkol durumları ve araçlarının durumları sorgulandı.


Uygulamalarda kusurlu bulunan sürücülere ceza uygulandı. Yetkililer Düzce Üniversitesi çevresinde öğrencileri rahatsız eden, alkollü araç kullanan, abart egzoz takan her kim olursa olsun bunlara fırsat verilmeyeceğini, uygulamaların da arttırarak devam edeceğini bildirdiler.




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