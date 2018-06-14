Üniversite personeli bayramlaştı

Ramazan Bayramı öncesinde düzenlenen Bayramlaşma Töreni’ne; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. İdris Şahin, Kurucu Rektör Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, Düzce Üniversitesi Genel Sekreteri Hasan Sadi Ateş, akademik ve idari birim yöneticileri ve personeller katıldı.

Programa katılan Düzce Üniversitesi mensuplarının Ramazan Bayramını tek tek kutlayan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, “Kurumsallaşmamızın güzel bir örneği olan bayramlaşma törenimizde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bayramlaşma törenlerimiz; pek çok geleneğimiz gibi geçmişten gelen, Üniversitemizin kurulduğu günden itibaren hepimizi bir araya getiren, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, kurumumuza aidiyet hissettiren ve bu anlamlı zamanları yeniden hatırlatan çok önemli günlerdir. Hepinizin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” şeklinde konuştu.

Düzce Üniversitesi’ni büyüterek, geliştirerek, dostlukları ve çalışma barışını güçlendirerek nice bayramlara ulaşmayı temenni eden Rektör Çakar, “Sizlerle çalışmaktan, sizlerle bir aile olmaktan her zaman çok mutluyuz. Bu üniversitenin rektörlüğünü yapmaktan gurur duyuyorum. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum” sözleriyle duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Birlik ve beraberliğin, dayanışma ve paylaşmanın en yoğun şekilde yaşandığı Ramazan Bayramı öncesinde düzenlenen Düzce Üniversitesi Bayramlaşma Töreni, yoğun katılım sağlayan personellerin kaynaşmasına, bayram sevincinin hep birlikte yaşanmasına ve manevi duyguların paylaşılmasına vesile oldu.