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02 Aralık 2017 01:06

Üniversitede bitkisel drog hammaddelerinin ilaç sanayindeki rolü konuşuldu

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi’nin düzenli olarak gerçekleştirdiği Konferanslar Serisi kapsamında, Nobel İlaç AR-GE Grup Müdürü Dr.

Üniversitede bitkisel drog hammaddelerinin ilaç sanayindeki rolü konuşuldu

02 Aralık 2017 01:06

Ecz. Abdullah Uslu, “Bitkisel Drog Hammaddelerinin İlaç Sanayindeki Rolü” başlıklı bir konferans verdi.


Günümüzde giderek değer kazanan bitkisel ürünlerin temel sorunlarına değinen ve bitkisel ilaçların nasıl kullanılması gerektiği konusunda bilgiler veren Dr. Ecz. Abdullah Uslu, yetiştikleri coğrafi bölgedeki iklim durumu, yağış miktarı, toprak yapısı ve toplanma zamanı gibi unsurların bitkilerin kimyasal yapıları üzerinde etkili olduğu değerlendirmesinde bulundu.


İki farklı yerden toplanan aynı türe ait örneklerin ya da aynı bölgeden farklı mevsimlerde toplanan bitki örneklerinin kimyasal yapıları arasında farklılıklar olabildiğini belirten Uslu, bu durumun da standardize bitki ekstraktı elde etmeyi zorlaştırdığını sözlerine ekledi.


Türkiye’de çok kullanılan bazı bitkisel ürünler ile ilgili kısa değerlendirmelerde de bulunan Dr. Ecz. Abdullah Uslu, sarıkantoron, ginkgo biloba ve ginseng gibi bitki türleri ve kullanım alanları hakkında bilgiler paylaştı. Bitkiyi standardize etmenin önemine vurgu yapan Abdullah Uslu, yaşanılan en büyük sorunun tür farkı olduğunu belirterek yetiştirme koşulları ve güneş alış şekli gibi faktörlerin bitkideki etken maddeyi etkilediğini dile getirdi.


Katılımcılardan gelen soruları cevaplayan Nobel İlaç AR-GE Grup Müdürü Dr. Ecz. Abdullah Uslu’ya program sonunda Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.


Konferansa; Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Necmi Aksoy, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.




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