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Üniversitede Sağlıklı toplum temiz çevreyle başlar etkinliği

Sağlıklı toplum, temiz çevreyle başlar ilkesinden hareketle Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından hayata geçirilen Temiz Üniversite-Temiz Düzce etkinliği, 2018-2019 Akademik Yılında da gerçekleştirilmeye devam ediyor.


Temiz Üniversite-Temiz Düzce etkinliğine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, akademik ve idari birim yöneticileri ile öğrenciler katıldı. Sosyal sorumluluk faaliyetlerinde de öncü olan Düzce Üniversitesi, Konuralp Kampüsünde temizlik faaliyeti gerçekleştirerek çevre temizliği konusunda sosyal farkındalık oluşturmayı sürdürüyor.


Etkinlik kapsamında Rektörlük önü, yollar, yeşil alanlar, Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi yeni ana giriş kapısının çevresine itinalı çalışma sonucu, daha temiz ve güzel bir görünüm kazandıran Düzce Üniversitesi, sürdürülebilir ve sağlıklı bir yaşam için toplumsal duyarlılığı artırıyor.

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