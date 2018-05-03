Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 14:58

Üniversiteli Öğrencilerden tarihi temizlik

Düzce Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu ve Düzce TEMA Vakfı İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlenen “Sizce Dünya’yı Temizlemenin Vakti Gelmedi mi?” adlı etkinlikte öğrenciler, Konuralp’in tarihi zenginliklerinden olan Prusıas Ad Hypıum Antik Kenti’nde çevre temizliği gerçekleştirdi.

Üniversiteli Öğrencilerden tarihi temizlik

03 Mayıs 2018 14:58


Etkinliğe Genç TEMA Topluluğundan yaklaşık 35 öğrenci katıldı. Etkinlik kapsamında bir araya gelen TEMA Vakfı üyeleri ve üniversiteliler, çevre duyarlılığına olan hassasiyetlerini bir kez daha ortaya koyarak önemli bir farkındalık çalışmasına imza attı. Etkinlikle ilgili görüşlerini dile getiren Genç TEMA Topluluğu Danışmanı ve TEMA Vakfı Düzce İl Temsilcisi Öğr. Gör. Oğuzhan Kendirli, “Etkinliğimizi, genç arkadaşlarımızla birlikte Konuralp Antik Tiyatro’da gerçekleştirdik. Bu çalışmamızla, gençlerimize insanların doğayı ne kadar kirlettiğini ve çevremizdeki değerli alanlara ne kadar zarar verdiğimizi göstermeyi hedefledik” diyerek çevre duyarlılığıyla ilgili farkındalık oluşturmak istediklerini ifade etti.


Konuralp Antik Tiyatrosu’ndaki temizlik çalışmasının her yıl düzenlendiğini ve bu alanın güzelliğinin ortaya çıkması için bu çalışmanın devam edeceğini belirten Kendirli, bir diğer amaçlarının, öğrencilerin birbirleriyle tanışmaları ve doğadaki güzellikleri yakından görmeleri olduğunu açıkladı. Topluluk öğrencileri, yapılan temizlik çalışmanın ardından Konuralp Trekking parkurunda yürüyüş yaparak etkinliği sonlandırdı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç