Ünlü ilahiyatçıdan Düzce’de Ramazan sohbeti

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında Ünlü İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu Düzcelilerle buluştu. Ramazan ayının faziletleri ve oruç tutmanın öneminden bahseden Döngeloğlu, Düzce’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı sohbeti Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay da izledi ve program sonunda Döngeloğlu’na kendisini için hazırlanan hediyeyi takdim etti. Başkan Ay “Değerli hocamızı Düzce’mizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bizlere anlattığı önemli konular için de kendisine teşekkür ediyorum” dedi.