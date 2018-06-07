Diğer
Kategoriler
07 Haziran 2018 11:54

Ünlü ilahiyatçıdan Düzce’de Ramazan sohbeti

Düzce Belediyesi Ramazan Etkinlikleri ünlü konukları Düzcelilerle buluşturmaya devam ediyor.

Ünlü ilahiyatçıdan Düzce’de Ramazan sohbeti

07 Haziran 2018 11:54


Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında Ünlü İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu Düzcelilerle buluştu. Ramazan ayının faziletleri ve oruç tutmanın öneminden bahseden Döngeloğlu, Düzce’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı sohbeti Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay da izledi ve program sonunda Döngeloğlu’na kendisini için hazırlanan hediyeyi takdim etti. Başkan Ay “Değerli hocamızı Düzce’mizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bizlere anlattığı önemli konular için de kendisine teşekkür ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç