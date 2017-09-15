Uygunsuz çanta kullanımı kalıcı sağlık sorunları oluşturabilir

Doç. Dr. Mehmet Arıcan, çocuklarda çanta seçiminin çok önemli olduğunu, uygunsuz çanta kullanımının kalıcı sağlık sorunları oluşturabileceğini söyledi.

Okul çağı çocuklarında bel ağrısı görülme oranının yüzde 70 olduğuna dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Mehmet Arıcan, bu nedenle öğrencilerin okul döneminde kullandıkları çantaların doğru seçilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Ağır veya uygunsuz sırt çantalarının bel, boyun ve omuz ağrısına neden olabileceğini belirten Arıcan, özellikle gelişme çağındaki çocuklarda uygunsuz çanta kullanımının ileri yaşlarda kalıcı sağlık sorunları oluşturabileceğini vurguladı. Yrd. Doç. Dr. Arıcan, “Sırt çantalarının askıları sert, dar ya da fazla gevşek olmamalıdır. İnce askısı olanlar omuzun belli noktasına aşırı bası sonucu kollarda damar ve sinirlere baskı yaparak ağrı ve uyuşukluğa neden olurlar. Sert askılar bel, boyun ve sırtınızdaki bağ dokusuna zarar verir. Çanta ağırlaştıkça ve taşıma süresi uzadıkça boyun öne doğru eğilir ve vücuttaki yük dağılımı bozulur” şeklinde konuştu.

“Sırt çantasının tek taraflı taşınması ‘skolyoz’u artırabilir”

Sırt çantasının tek taraflı taşındığında ‘skolyoz’ olarak adlandırılan omurganın yana eğriliklerini arttırabileceğini dile getiren Arıcan, ağırlığın tek tarafa bindirilmesinin baskıyı iki katına çıkardığını, o bölgede oluşacak deformitenin sakatlık riskini arttıracağını söyledi.

“Çanta yükü vücuda dengeli ve eşit dağılmalı”

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Arıcan, çanta yükünün vücuda dengeli ve eşit dağılımının sağlanabilmesi için askıların yumuşak ve eşit uzunlukta olması gerektiğini ifade etti. Arıcan, omuz askıları geniş ve pedli çantalarla bel bölgesi yastıkçıkla desteklenmiş çantaların tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Sırt çantalarının vücut ağırlığının yüzde 15’ini geçmemesi ve çantaların boş ağırlığının fazla olmaması uyarısında bulunan Yrd. Doç. Dr. Arıcan, “Çantanın dolu ağırlığı, vücut ağırlığının ortalama yüzde 10-15’i kadar olmalıdır. Bu oran ilkokul çocuklarında 3-4 kilogram, diğer çocuklarda ise ortalama 5-8 kilogram arasında olmalıdır” diyerek ebeveynlerin çanta ağırlıklarına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.