Uygur tiyatro ramazan sokağında sahnelenecek

Düzce Belediyesi, her yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu yılda düzenlediği Ramazan etkinlikleri ile vatandaşlara birbirinden güzel programlar sunmaya devam ediyor.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Geleneksel Ramazan akşamları programı kapsamında pazartesi Şehr-i Şahane Kumpanyası, salı Akidezade adlı tiyatro oyunları sahne alacak.Büyük usta Nejat Uygur tarafından yazılmış olan tiyatro eseri, yeni yorumuyla ve usta sanatçı kadrosuyla Akidezadeler, Cengiz Küçükayvaz’ın yazdığı ve yönettiği Şehr-i Şahane Kumpanyası Düzcelilere keyifli akşamlar yaşatacak.