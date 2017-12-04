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04 Aralık 2017 18:27

Uyuşturucu için yapılan aramada FETÖ kitapları bulundu

DÜZCE(İHA) – Düzce’de jandarma ekiplerinin İstanbul’dan uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine durdurdukları araçta ve şahısların evlerinde 595 adet uyuşturucu hap ve 12 gram kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu için yapılan aramada FETÖ kitapları bulundu

04 Aralık 2017 18:27

Zanlılardan birinin evinin bahçesindeki kümeste ise 4 adet FETÖ/PDY kapsamında yasaklanmış yayın ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Düzce İl Jandarma Komutanlığınca 4 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı, İstanbul’dan getirdikleri uyuşturucu maddeyi Düzce ilinde sattıkları ihbarı üzerine yapılan takip sonucu R.O.Ç. ve R.V. isimli şahısların İstanbul’dan ile uyuşturucu hap getirecekleri tespit edildi. Şüphelilerin dönüşü takip edilerek, Gölyaka otoban gişelerinde tedbir alındı. Şüphelilerin kullandığı araç durdurularak yapılan aramada 587 adet uyuşturucu hap, 10 gram kubar esrar, şüphelilerden birinin üzerinde ise 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden H.D. ise Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bursa’da yakalanarak Düzce’ye getirilirken, zanlının ev ve eklentilerinde yapılan aramada kümeste sandık içerisinde 4 adet FETÖ/PDY kapsamında yasak yayın ele geçirildi. Diğer şüpheli Ş.O. de şehir merkezinde yakalandı. Zanlının Çilimli ilçesi Dikmeli köyündeki evinde yapılan aramada fişekler halinde satışa hazır vaziyette 2 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Toplam 595 adet uyuşturucu hap ve 12 gram kubar esrar ele geçirilen operasyonda, gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Çilimli Kapalı Cezaevine konuldu.




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