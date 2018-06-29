Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2018 16:34

Uyuşturucu satıcısını giydiği tişört ele verdi

DÜZCE(İHA) – Düzce’de uyuşturucu madde resmi baskılı tişört giyerek uyuşturucu satıcısı olduğunu belli eden şahıs, polis ekiplerinin baskını sonucu yakalandı.

Uyuşturucu satıcısını giydiği tişört ele verdi

29 Haziran 2018 16:34



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığın sosyal medya üzerinden uyuştturucu madde fotoğrafı paylaşarak özendirme suçu işleyen şahsın yakalanması için soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında başlatılan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce şehir merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Y.T.’nin üzerinde uyuşturucu maddenin logosu bulunan tişört giyerek dolaştığı, sosyal paylaşım sitelerinde bu tişört ile çekilmiş fotoğraflar paylaşarak uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair mesajlar verdiği ve kullanımını özendirdiği tespit edildi.



Yapılan operasyon sonrasında şahsın aracında internet üzerinden uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırıcı ve özendirici paylaşımlarda bulunduğu suç unsuru tişört elde edildi. Şüpheli şahıs ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Madde Kullanımını Özendirmek’ suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç