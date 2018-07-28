Vakıf Düzce’de sporun gelişmesine katkı sunacak

Vakıf Başkanı Vali Dr. Zülkif Dağlı, “Bu sadece futbola ait bir vakıf değil. Spor denince futbol önemli bir aktördür ama bütün sporların branşında bu vakfın etkin olmasını istiyoruz” dedi.

Düzce İli Sporu Geliştirme Vakfı Genel Kurulu geniş katılımla Düzce Belediyesi Erguvan Sosyal tesislerinde gerçekleştirildi. Genel Kurulu Vali Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dursun Ay başta olmak üzere belediye başkanları, iş adamları ve spora gönül vermiş insanlar katıldı.

Av. Ali Dilber’in divan başkanlığını yaptığı genel kurul Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Ardından Vakfın gelir gider topları okunarak üyeler tarafından onaylandı. Ardından seçime geçildi. Tek liste ile gidilen seçimde Vali Zülkif Dağlı Vakfın başkanı oldu.

“Tüm branşları destekleyeceğiz”

Vali Zülkif Dağlı, Düzce’de sporda istendiği yere gelmesi için canla başla çalışacaklarını belirterek “Burada öylesine büyük bir şevk ve heyecanla 18 yıl önce yola çıkılmış. Dönemin valisi Fikret Güven zamanında kurulmuş ve bir müddet güzel başarılı çalışmalar yapışmış biraz bekleme ve sekteye uğrama neticesinde bugünlere geldik. Geçtiğimiz yıl bu vakfı nasıl canlandırırız diye belediye başkanı ve diğer arkadaşlarımızla konuşurken hazır elimizde bir vakıf var, vakıf dediğimiz çok kıymetli, kurmak geliştirmek kolay değil. Biz bunu yeniden canlandıralım dedik. Yeni bir yönetim oluştu. Mütevelli heyeti arttırdık. Düzce ile ilgili ben ne yaparım diyen bütün arkadaşlarımız burada. Belediyelerimiz, il özel idaremiz, iş adamları, hukukçular sporu sevenler burada. Bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz ve kriterlerimiz var. Siyasi görüş olmayacak. Etnik grup peşinde olmadan çalışmışlarımız Düzce için Düzce’de sporu geliştirmek için uğraşmak. Yani hangi siyasi görüşten olursa olsun, bu vakıf ayırım yapmadan çalışmak zorundadır. İkinci kriter Düzce’mizin vakfı, Düzce merkezin değil, ilin tamını kapsıyor olacak. Üçüncüsü ise sporun tamamını kapsıyor. Bu sadece futbola ait bir vakıf değil. Spor denince futbol önemli bir aktördür ama bütün sporların branşında bu vakfın etkin olmasını istiyoruz. Basketboldan, voleybola, masa tenisinden, güreşe tüm branşlara desteklenecek. Güzel şeyler yapılacağına inanıyoruz. Burada birlik ve beraberlik olduğu sürece sıkıtı olmaz. Düzce’nin sporda istediği yere gelmesi için canla başla çalışacağız” ifadelerinde bulundu.

“Düzce buna sahip çıkacak”

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ise “Bu vakıf ile bütün spor camiasına yardımcı oluruz diye düşündük. Bütün spor dallarına yardımcı olacağız. Düzce’ye hitap edeceğiz ve tüm Düzce buna sahip çıkacak. Biz sayın valimizle beraber bütün işlerimizi birlikte yapıyoruz. Birlikten kuvvet doğuyor. Rafting takımı İtalya’ya gidecek ama para yok. Gönderdik gittiler Dünya şampiyonu oldular. Bu vakıf sadece futbol için değil, atletizm var farklı branşlar var. Hepsine vakıf ile destek olacağız. Az para ile çok iş yapmamız lazım. Ben bütün mütevelli heyetinde ki arkadaşlara, yönetimde ki arkadaşlara sesleniyorum. Herkes elini taşın altına koysun” şeklinde konuştu.

Daha sonra genel kurula katılanlar birer konuşma yaptılar.

Yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; Yönetim Kurulu Başkanı Vali Zülkif Dağlı, Yönetim Kurulu Üye Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzcespor Kulüp Başkanı Özgür Sağlam, üyeler Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, İl Özel İdaresine Genel Sekreter Yardımcısı Selim Metin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, İşadamları Önder Tonyalı, Erdal Şahin, Avukat Ali Dilber.