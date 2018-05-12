Vali Dağlı, “Anneler ilk öğretmenlerimizdir”

Zülkif Dağlı, “Milletimizin istikbali, toplumun huzur ve saadetinde, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde annelerimizin rolü çok önemlidir” dedi.

Vali Zülkif Dağlı Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlaydı. Dağlı mesajında “Milli, manevi, köklü tarih ve kültür değerlerimizde karşılık bulduğu üzere annelerimiz, aile hayatının birleştirici unsuru, hoşgörünün, fedakârlığın, şefkat ve merhametin dünyadaki yansımalarıdır. Üzerimizde ödeyemeyeceğimiz hakları bulunan, karşılıksız sevgi, fedakârlık ve sabırlarını hiçbir maddi değerle ölçemeyeceğimiz annelerimiz, her zaman baş tacımızdır. Bizleri canından, ruhundan bir parça olarak gören Annelerimiz, geçmişten bugüne toplumsal mirasımızı yaşatmada, kültürel ve ahlaki değerlerimizi aktarmada, geleceğin teminatı çocukları topluma hazırlamada her zaman kilit rol üstlenmiş, toplumu inşa etmede itici rol oynamıştır. Annelerimiz ilk öğretmenimizdir. Milletimizin istikbali, toplumun huzur ve saadetinde, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde annelerimizin rolü çok önemlidir. Yüce Dinimiz de, anneye büyük önem vermiş ve ‘Cennet annelerin ayağı altındadır’ emri ile annenin önemi vurgulanmıştır. Bu vatana ve millete hayırlı evlatlar yetiştiren, iyi ve kötü günümüzde bizi yalnız bırakmayan, güldüğümüzde bizimle gülen, ağladığımızda bizimle ağlayan, fedakâr annelerimiz sevginin en büyüğünü hak ediyor. Bu aziz milletin güçlü, köklü ve ebedi bir millet olmasını sağlayan ebediyete intikal etmiş, bütün annelerimize Allah’tan rahmet diliyor, bugünümüzü, geleceğimizi inşa eden, memleketimizin ışığı ve aydınlığı annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, saygı, hürmet ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerinde bulundu.