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04 Ocak 2017 17:43

Vali Dağlı bisiklet dağıttı

Vali Dağlı bisiklet dağıttı

04 Ocak 2017 17:43

Bisiklet dağıtım töreni için sevgi evinde düzenlenen törene katılan Vali Zülkif Dağlı, çocukların mutluluğuna ortak oldu. Çocuklara bisikletlerini teslim eden Zülkif Dağlı, bisiklet kullanımı ile ilgili bahar ayında yeni bir proje başlatacaklarını açıkladı.
Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kuruluşlarda hizmet alan çocuk, genç, erişkin, yaşlı ve engelli bireylerin ve personelin fiziksel aktivitelere katılımının teşvik edilmesi amacıyla 35 adet bisikletin dağıtımı gerçekleştirildi.
Sevgi Evinde gerçekleştirilen törende konuşan Vali Dağlı “Bugüne kadar 745 tane bisiklet dağıtıldı. Bugünde sevgi evlerinde kalan çocuklarımıza 35 adet bisiklet dağıtımı yapıyoruz. Bisiklet kullanımı adına ilimiz güzel. İlimizde bisiklet kullanımını yaygınlaştıralım. Bisiklet yollarımız yapılıyor. Baharla birlikte yeni bir proje başlatacağız. Bisiklet kullanımını arttırmak hem sağlığımız için hem de şehrimiz adına güzel olacak” dedi.
Aile ve Sosyal Polikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım da, hediye edilen bisikletlerin çocuklar için güzel bir aktivite olacağını belirtti.
Konuşmaların ardın çocuklara bisikletleri dağıtıldı.



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