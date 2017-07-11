Vali Dağlı, “Bu ihaneti asla unutmayacağız”

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Vali Dağlı mesajında, “Demokrasimiz vatan ve bağımsızlık aşkıyla, tarihe altın harflerle nakşedilen destansı mücadelenin anma günü olan Demokrasi ve Milli Birlik Günü nün 1. yıldönümünü milletçe, birlik ve berberlik içerisinde kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 15 Temmuz 2016 Cuma gecesi askeri yapılar içinde konuşlanmış FETÖ mensubu bir grup hain kendi halkına silah doğrulttu. Tanklar şehirlerin meydanlarına sürülüp halkın üzerine bombalar yağdırıldı. Millet iradesine kasteden, özgürlüğümüze kasteden, 15 Temmuz akşamı milletimizin kendisini koruması için emanet ettiği silahı, tankı milletimize doğrultan, kendi meclisini, emniyet binalarını bombalayan, kendi vatandaşına kurşun atan, kendi milletine ihanet eden hainleri ve onların işbirlikçilerini bir kez daha lanetliyoruz. Bu ihaneti asla unutmayacağız, unutturmayacağız” ifadelerinde bulundu.

“Vatan sevdalıları darbeye karşı etten duvar ördü”

“Bu aziz milletin evlatları canını hiçe sayarak kısa sürede milyonlarca vatan sevdalısı darbeye karşı etten bir duvar ördü” diyen Vali Dağlı şunları aktardı; “Bu millet 15 Temmuz gecesi yeniden bir destan yazdı. Milli iradenin bu dik duruşu FETÖ’nün bütün oyunlarını bozdu. 7’den 70’e bu milletin meydanlara inişi hainlerin tüm hesaplarını alt-üst etti. Halk demokrasiye ve kendi iradesine sahip çıkıp, hainlerden hesap sordu. Tarihin hiçbir döneminde boyunduruk altına girmeyen, özgürlüğünden taviz vermeyen ve bu uğurda canını seve seve feda eden bu milletin evlatları, ihanet şebekelerine karşı tüm dünyaya ders olacak şekilde asil bir duruş sergilediler. Kendilerine doğrultulan tankın, topun, tüfeğin ve uçağın karşısında iman dolu göğüsleriyle durdular. Halkın gücünün üstünde bir güç olmadığını halk gösterdi.

Aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu toprakların insanı başkalarıyla karıştırılmamalıdır. Bu Aziz Millette 15 Temmuz’da; Çanakkale Ruhu, Kurtuluş Mücadelesi, Kurtuluş Müdafaası Ruhu vardı. O gece yeniden dirilişin sesidir. O gece birlik olma bilincinin yeniden doğuşudur. 15 Temmuz imansız paslı yüreklerin, imanlı yürekler karşısında milletin yekvücut olduğu gecedir. Bu aziz milletin tek savaşı demokrasi ve bağımsızlık içindir. Türk Milletinin bu kutlu yürüyüşü zalime karşı mazlumların yanında dik duruşu nesiller boyu devam edecektir. Millet olarak amacımız 15 Temmuz kahramanlık ruhunu yaşatmaktır. Demokrasimiz, bağımsızlığımız ve bu cennet vatan için sokağa çıkıp canını feda eden aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmalı, kahraman gazilerimizin acılarını dindirmeliyiz. Bu aziz milletin 15 Temmuz’da büyük bir imtihan vermesi tarihte bir ilktir. Elinde bayrağı, göğsünde imanı ile bu aziz millet, bu hain darbe girişimini püskürtmüştür. Bu olay Demokrasi Tarihine altın harflerle yazılmalı anıtlaştırılmalıdır. Bundan böyle devlet olarak; FETÖ, PKK ve tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 1. yıldönümünde, demokrasimiz vatanımız, bağımsızlığımız, milli birlik ve bütünlüğümüz uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”