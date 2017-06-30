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30 Haziran 2017 10:22

Vali Dağlı, Denizcilik Bayramını kutladı

Düzce Valisi Zülkif Dağlı Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 91’inci Yıl dönümünü kutladı.

Vali Dağlı, Denizcilik Bayramını kutladı

30 Haziran 2017 10:22


Vali Zülkif Dağlı 1 Temmuz Denizcilik Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Dağlı, mesajında “Denizlerdeki hakimiyetimizin tasdiki niteliğindeki Kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe girerek denizlerimizde yabancı ülkeler tarafından kullanılan imkan ve zenginliklerimizin ülkemiz tarafından kullanılması sağlanmış, bu yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte yabancı devletlerin denizlerimizdeki ticari hâkimiyeti son bulmuştur. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ve iki önemli boğaza sahip olan ülkemizde denizciliğin geliştirilmesini amaçlayan Kabotaj Kanunu ile Türkiye kendi kara sularında egemenliğini ve bağımsızlığını elde etmiştir. Güçlenen altyapısı, modern tersaneleri ve büyüyen deniz ticaret filosuyla uluslararası rekabete açık denizcilik sektörümüzün ülke ekonomisine katkısı her geçen gün artmaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili ve iki önemli boğaza sahip ülkemizin bu konumunu denizciliğimiz açısından en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Bu duygu ve düşüncelerle, hayatını denizlerde kaybeden deniz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, köklü geleneği ve büyük bir tarihi geçmişi olan Türk denizciliğinin gelişiminde emeği geçenlere ve tüm denizcilerimize en içten selamlarımı iletiyor, bütün vatandaşlarımızın ve denizcilerimizin Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 91’inci Yıldönümünü kutluyorum” ifadelerinde bulundu.




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