Vali Dağlı “Düzce’nin yüz akı olacak”

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı inşaatı büyük bir bölümü tamamlanan merkezde incelemelerde bulundu. Merkezin yan tarafından birde spor kompleksi inşa edildiğini hatırlatan Dağlı “Burası Düzce’nin yüz akı olacak” dedi.

Merkezin 15 gün sonra açılacağını, yan tarafındaki spor kompleksinin ise kış mevsimine girmeden tamamlanacağını kaydeden Vali Dağlı şöyle konuştu: “Burası yaklaşık 2 yıldır yapım aşamasındaydı. Temelini sayın Bakanımızla birlikte atmıştık. Hacı Hidayet Türkseven büyüğümüz böyle bir başlangıç için bize start verdirmişti. Daha sonra bu yatırımı devlet olarak ele aldık. Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak üzerini tamamlamak suretiyle okulumuz son haline getirdik. Biz baktık ki burası özel öğrencilerimiz için yapılması gereken bir okul, sadece sınıfları yapmakla öğrencilerin dertlerine derman olamayacağımızı düşündük. Bu çocuklarımızın iyi vakit geçirmeleri ve kendilerini geliştirmeleri lazım. Rehabilite olmaları lazım. Biz bunun için donatıların neler olabileceğini düşündük. Bununla ilgili binanın yan tarafında projemize ek bir bina yaptık. Engelli öğrencilerimiz burada spor yapabilecek, yüzebilecek, toprakla, hayvanlarla iç içe olabilecek. Okulumuz 15 gün sonra açılışa hazır olacak. Yan taraftaki kompleksi de kıştan önce çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.”

Vali Zülkif Dağlı özel çocukların bu okuldan yararlanacağını belirterek “Burada kuru binayı yapmak bir şey ifade etmiyor. İyi bir şekilde işletilmesi lazım. İlimizdeki özel eğitime ihtiyaç duyan tüm çocuklarımız bu okuldan yararlanacak. Bu şekilde hizmet veren diğer okullardan da öğrencilerimizi servisle alarak spor kompleksinden yararlanmalarını sağlayacağız. Biz bir model geliştiriyoruz. İstanbul Bağcılar Belediyesi’nin yapmış olduğu güzel bir merkez var. Orayı arkadaşlarımız incelediler. Oradaki modeli buraya getireceğiz. İlimizin yüz akı olacak. Bu çocuklarımıza ne yapsak azdır. Bizde bir nebze de olsa katkıda bulunmak için çabalıyoruz. Okulun kapasitesi 220 öğrenci” ifadelerinde bulundu.

Vali Zülkif Dağlı okulu, Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Beyazay Derneği Başkanı Nurullah Çelebi, İş adamı Faruk Türkseven birlikte gezdi.