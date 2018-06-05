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05 Haziran 2018 12:08

Vali Dağlı, “Geri dönüşümü önemsiyoruz”

DÜZCE(İHA) – Vali Dr.

Vali Dağlı, “Geri dönüşümü önemsiyoruz”

05 Haziran 2018 12:08

Zülkif Dağlı, 5 Haziran Çevre Günü nedeniyle yaptığı açıklamada “Dönüştürülebilir ürünlerin hem yeniden değerlendirilmesi hem de toprakta kaldığında verdiği zararın önlenmesi adına geri dönüşüme ağırlık verilecek” dedi.


Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, 5 Haziran Çevre Günü ve Haftası dolasıyla yaptığı açıklamada geri dönüşümü önemsediklerini bildirdi.


Vali Dağlı bir eylem planı çerçevesinde geri dönüşüm çalışmalarını başlattıklarını kaydederek “Sahip olduğumuz güzel çevrenin ve tabiatın kıymetini bilmeliyiz. Bizden sonraki nesillere temiz bir çevre bırakmak için çalışmamız gerekiyor. Geri dönüşümü önemsiyoruz. Çevre Bakanlığının talimatı doğrultusunda Valilik olarak bir eylem planı çerçevesinde çalışmalara başladık. Dönüştürülebilir ürünlerin hem yeniden değerlendirilmesi hem de toprakta kaldığında verdiği zararın önlenmesi adına geri dönüşüme ağırlık verilecek. İlimiz güzel bir tabiata sahip. Çevremizin ve su kaynaklarımızın değerini bilmemiz lazım” ifadelerinde bulundu.




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