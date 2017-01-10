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10 Ocak 2017 16:52

Vali Dağlı “İlk kez Türkiye ortalamasının üstüne çıkıldı”

Vali Dağlı “İlk kez Türkiye ortalamasının üstüne çıkıldı”

10 Ocak 2017 16:52

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, TEOG sonuçlarının açıklanmasının ardından Düzce ilk kez Türkiye ortalamasının üzerine çıktığını ve eğitim de başarıların geldiğini dile getirdi.
TEOG sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Düzce’de en çok merak edilen TEOG’da başarının yakalanıp yakalanmadığıydı. Konu ile ilgili olarak Düzce Valisi Zülkif Dağlı açıklamalarda bulundu. Düzce’de ilk kez Türkiye ortalamasının üzerine çıkıldığının altını çizen Dağlı, eğitimde başarıların geldiğini dile getirdi. Dağlı şöyle devam etti: “ TEOG sınav sonuçlarına baktığımızda Düzce’de ilk defa Türkiye ortalamasının üstüne çıktık. Bakanlık bunun sayısını açıklamıyor. Sıralama vermek yasak. Geçen yıl Düzce olarak ortalamanın altındaydık. Bu sene ise ortalamanın üzerine çıktık. 6 dersten sınavlara giriliyor. 6 ders toplanıyor. Genel ortalama ortaya çıkıyor. Bu genel ortalama da şu sayı tam bir orta diyemeyiz. Bakanlık bunun açıklanmasını istemiyor. Bu genel ortalamaya göre Düzce ili olarak ortalamanın üzerine ilk kez çıktık. Çalışıldığı zaman gayret edildiği zaman üst sıralarda yer alıyoruz. Okullarıma fotokopi makineleri verdik. Bol miktarda deneme sınavları yapılıyor. Öğretmenlerimiz öğrencileri takip ediyor. Bu da eğitimde başarıyı yakalamamızı sağlıyor. Yaptığımız çalışmaların meyvelerini alıyoruz diyebiliriz” dedi.



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