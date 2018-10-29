Vali Dağlı, “Kızılay, tarafsızlığın ve barışın simgesidir”

Zülkif Dağlı, “Dünyanın en köklü ve en güçlü yardım kuruluşlarından olan Türk Kızılay'ı, tarafsızlığın ve barışın simgesidir” dedi.

Vali Dağlı Kızılay'ın Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Dünyanın en köklü ve en güçlü yardım kuruluşlarından olan Türk Kızılay'ı, tarafsızlığın ve barışın simgesi olduğunu işaret eden Vali Dağlı “Yüksek insani değerlere sahip kültürümüzde Türk Kızılay'ı milletimizden aldığı güç ve destekle gerek ülkemizde gerekse dünyada yardımlaşma, dayanışma, dostluk ve işbirliğini destekleyen tavrıyla milletimizin gurur kaynağı olmaktadır. Milletimiz için aynı zamanda bir övünç vesilesi olan Kızılay, milletimizin paylaşma ve dayanışma duygularını arkasına alarak savaşta, doğal afetlerde ve diğer koşullarda zorluk yaşayan insanların yanında olmaya dün olduğu gibi bugün ve yarın da devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, felaketlerden ve savaşlardan uzak barış ve huzur dolu yarınlarda hep birlikte var olabilmek ümidiyle, Düzceli hemşehrilerimizin ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak bu ulvi görevi üstlenen Türk Kızılayı'nın değerli yönetici ve çalışanları ile hayırsever vatandaşlarımızın Kızılay Haftası'nı kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerinde bulundu.