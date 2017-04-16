Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 12:46

Vali Dağlı oyunu kullandı

Düzce Valisi Zülkif Dağlı Anayasa Değişikliği Referandum oylamasında sandık başına giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Vali Dağlı oyunu kullandı

16 Nisan 2017 12:46

Oyunu eşi Nurgül Dağlı ile birlikte Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’nda kullanan Vali Dağlı, oyunu kullandıktan sonra sandık görevlilerinden oy kullanma işleminin nasıl gittiği ile ilgili bilgiler aldı.


Oyunu Kullandıktan sonra Basın mensuplarına açıklama yapan Düzce Valisi Zülkif Dağlı Düzce’de vatandaşların huzur ve sukunet içerisinde oylarını kullandıklarını söyledi.


Dağlı, ’’Bugün Düzce ilimizde 261 Bin dolayında seçmenimiz 857 adet sandıkta oy kullanıyor. Sabah 8’den bu yana ilimizde bize yansıyan olumsuz bir durum yok. Huzur ve sukunet içerisinde vatandaşlarımız oy kullanıyor. Çıkacak olan sonuç, inşallah milletimiz için ülkemiz için dünyamız için en iyi sonuç olacaktır’’ dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
24
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    24°C
DÜZCE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 RECEB 1438
  • 16 Nisan 2017
  • Pazar
  • İmsak :04:19
  • Güneş :06:07
  • Öğle :13:06
  • İkindi :16:51
  • Akşam :19:43
  • Yatsı :21:20
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!