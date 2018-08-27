Vali Dağlı personeli ile bayramlaştı

Zülkif Dağlı Kurban Bayramı münasebetiyle kamu personeli ile bayramlaştı.

Vali Dr. Zülkif Dağlı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından ilk iş gününde valiliğe bağlı kuruluşlarda görevli kamu personelleriyle bayramlaştı. Dağlı, Düzce Valiliği’nde düzenlenen bayramlaşmada bütün personelle teker teker bayramlaştı.

Daire amirleri ve müdürler de sorumluluk alanında çalışan personelleri Vali Dağlı ile tanıştırarak bayramlaştı. Personelin amirleriyle kaynaşması için bayramlaşma programının faydalı olduğunu söyleyen Vali Dağlı, bayramlaşma merasimlerini sürdüreceklerini ifade etti.