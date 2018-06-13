Vali Dağlı Ramazan Bayramını kutladı

Zülkif Dağlı, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında ”Vatandaşlarımızın bayramı huzur içinde geçirmeleri için başta güvenlik, trafik, sağlık ve gıda kontrol hizmetleri olmak üzere gerekli her türlü tedbir alınmıştır” dedi.

Vali Zülkif Dağlı Ramazan Bayramını kutladı. Vali Dağlı Kutlama mesajında “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan, manevi güzelliklerin en üst seviyede yaşandığı bir Ramazan ayını daha ihya edip, ramazan ayını geride bırakarak bayrama kavuştuk. Huzur içinde bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir ay boyunca bir büyük kardeşlik iklimini, dayanışmayı, kaynaşmayı, yardımlaşmayı hep birlikte yaşadık. Şehrimizde, mahallemizde, akrabalarımızla, komşularımızla, kardeşlerimizle, ihtiyaç sahipleriyle, ekmeğimizi, suyumuzu bölüştük. Sonunda, bayramımızı da idrak ediyoruz. Toplumsal hayatımızda mümtaz bir yere sahip olan bayramlar; iyilik ve güzelliklerin harmanlandığı, sevgi ve hoşgörü ikliminde dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, mutlulukların paylaşıldığı, dostluk ve kardeşlik duygularının güçlendiği müstesna günlerdir. Vatandaşlarımızın bayramı huzur içinde geçirmeleri için başta güvenlik, trafik, sağlık ve gıda kontrol hizmetleri olmak üzere gerekli her türlü tedbir alınmıştır. Bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için araç kullanacak vatandaşlarımızın trafikte dikkatli olup kurallara uymaları hususunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Sevinci, hüzne, acıya dönüştürmeyelim. Bu duygu ve düşüncelerle, değerli halkımızın ve tüm mesai arkadaşlarımın Mübarek Ramazan Bayramını can-ı gönülden tebrik ediyorum. Bayramın ülkemize, İslam alemine ve insanlığa huzur, saadet ve selamet getirmesini diliyorum” dedi.