Vali Dağlı, “Uyuşturucu ile mücadele kesintisiz sürecek”

Uyuşturucu tacirlerinin satma çabalarına daha büyük mücadele ile karşılık verilerek gençlerin bu zararlıdan kurtarılacağını bildirdi.

Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Komisyonu Eylül ayı koordinasyon toplantısı Ağa Mahallesi Rıza Malatyalı Okulunda yapıldı. Vali Zülkif Dağlı başkanlığında yapılan toplantıya İl Jandarma Komutanı Yılmaz Özdemir, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, daire müdürleri, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.

Vali Dağlı toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, mücadelenin etkin ve kesintisiz devam ettiğini söyleyerek, “Biraz daha mahallelere iniyoruz” dedi.

Vali Dağlı, “Emniyet ve Jandarmamız diğer birimlerimizle birlikte mahallelerde aktif olarak çalışmalarını devam ettiriyorlar. Biz de muhtarlarımızla bir araya gelmek için toplantılarımızı mahallelerimizde yapacağız. Toplantılarımızda bu etkin mücadelenin devamı kararını alıyoruz. Karşımızdaki adamlar bunu satmak için uğraşacaklar ama biz onlardan çok daha fazla uğraşmak suretiyle bu zararlı maddenin üstesinden geleceğiz. Gençlerimizi, çocuklarımızı, evlatlarımızı ve vatandaşlarımızı kurtaracağız” ifadelerini kullandı.