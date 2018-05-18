Vali Dağlı’nın Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Zülkif Dağlı, “Bu tarihi gün, umutların yeniden canlandığı, millet egemenliğine dayalı yeni bir devlet kurma fikrinin yaşama geçirildiği gündür” dedi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını nedeniyle bir mesaj yayınlayan Vali Dağlı mesajında “Milletçe, birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 19 Mayıs 1919, hür ve bağımsız yaşamayı şiar edinmiş Aziz Milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, bütün olumsuzlukları bertaraf ederek, azim ve kararlılıkla başlattığı istiklal mücadelesinin başladığı gündür. Bu tarihi gün, umutların yeniden canlandığı, millet egemenliğine dayalı yeni bir devlet kurma fikrinin yaşama geçirildiği gündür. Bu önemli günün Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk gençliğine bayram olarak armağan edilmesi de büyük önem ifade etmektedir. Tarih boyunca toplumları ve devletleri ayakta tutan en büyük ve itici güç gençlik olmuştur. Bu nedenle, gençlerimizi kendine güvenen, donanımlı, bilgili, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, demokrasiye inanan, çalışkan ve üretken insanlar olarak yetiştirmek en önemli görevimizdir. Sevgili Gençler; bu cennet vatanın sizlerin omuzlarında daha gelişmiş, daha müreffeh, saygı duyulan bir ülke olarak, hür ve bağımsız bir şekilde sonsuza kadar varlığını sürdüreceğine inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Siz sevgili gençlerimizin ve bütün vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum” ifadelerinde bulundu.