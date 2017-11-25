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25 Kasım 2017 00:16

Vali Gölyaka ilçesinde incelemelerde bulundu

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Gölyaka ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulundu, muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Gölyaka ilçesinde incelemelerde bulundu

25 Kasım 2017 00:16


Düze Valisi Zülkif Dağlı beraberinde Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Özdemir, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ile Gölyaka ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Kaymakamı Adem Keleş, Gölyaka Belediye Başkanı Bekir Akbulut ve kurum amirleri tarafından karşılanan Vali Dağlı ilk olarak vatandaşlarla bir araya gelip hasbihal etti. Esnafları gezen vali işleri hakkında bilgiler aldı.


Sonrasında Gölyaka Halk Eğitim Merkezine geçen Vali Dağlı, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda ilçe ile ilgili yatırımlar değerlendirilirken Mahalle ve Köy muhtarları bulundukları yerlerde yapmış oldukları çalışmalar ve eksiklikler ile ilgili Valiye bilgi verdiler.


Muhtarla görüşmesinin ardından Vali Zülkif Dağlı ve beraberindekiler ilçede bulunan sanayi kuruluşlarını ziyaret etti.




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