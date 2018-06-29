Vali Kabotaj bayramını kutladı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle Vali Dr. Zülkif Dağlı bir kutlama mesajı yayınladı. Dağlı mesajında “Denizlerdeki hakimiyetimizin tasdiki niteliğindeki Kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe girerek denizlerimizde yabancı ülkeler tarafından kullanılan imkan ve zenginliklerimizin ülkemiz tarafından kullanılması sağlanmış, bu yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte yabancı devletlerin denizlerimizdeki ticari hakimiyeti son bulmuştur. 3 tarafı denizlerle çevrili olan ve iki önemli boğaza sahip olan ülkemizde denizciliğin geliştirilmesini amaçlayan Kabotaj Kanunu ile Türkiye kendi kara sularında egemenliğini ve bağımsızlığını elde etmiştir.

Güçlenen altyapısı, modern tersaneleri ve büyüyen deniz ticaret filosuyla uluslararası rekabete açık denizcilik sektörümüzün ülke ekonomisine katkısı her geçen gün artmaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili ve iki önemli boğaza sahip ülkemizin bu konumunu denizciliğimiz açısından en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Bu duygu ve düşüncelerle, hayatını denizlerde kaybeden deniz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, köklü geleneği ve büyük bir tarihi geçmişi olan Türk denizciliğinin gelişiminde emeği geçenlere ve tüm denizcilerimize en içten selamlarımı iletiyor, bütün vatandaşlarımızın ve denizcilerimizin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 92’inci Yıldönümünü kutluyorum” ifadelerinde bulundu.