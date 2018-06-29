Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2018 13:12

Vali Kabotaj bayramını kutladı

DÜZCE(İHA) – Vali Zülkif Dağlı, “Güçlenen altyapısı, modern tersaneleri ve büyüyen deniz ticaret filosuyla uluslararası rekabete açık denizcilik sektörümüzün ülke ekonomisine katkısı her geçen gün artmaktadır” dedi.

Vali Kabotaj bayramını kutladı

29 Haziran 2018 13:12


1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle Vali Dr. Zülkif Dağlı bir kutlama mesajı yayınladı. Dağlı mesajında “Denizlerdeki hakimiyetimizin tasdiki niteliğindeki Kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe girerek denizlerimizde yabancı ülkeler tarafından kullanılan imkan ve zenginliklerimizin ülkemiz tarafından kullanılması sağlanmış, bu yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte yabancı devletlerin denizlerimizdeki ticari hakimiyeti son bulmuştur. 3 tarafı denizlerle çevrili olan ve iki önemli boğaza sahip olan ülkemizde denizciliğin geliştirilmesini amaçlayan Kabotaj Kanunu ile Türkiye kendi kara sularında egemenliğini ve bağımsızlığını elde etmiştir.


Güçlenen altyapısı, modern tersaneleri ve büyüyen deniz ticaret filosuyla uluslararası rekabete açık denizcilik sektörümüzün ülke ekonomisine katkısı her geçen gün artmaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili ve iki önemli boğaza sahip ülkemizin bu konumunu denizciliğimiz açısından en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Bu duygu ve düşüncelerle, hayatını denizlerde kaybeden deniz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, köklü geleneği ve büyük bir tarihi geçmişi olan Türk denizciliğinin gelişiminde emeği geçenlere ve tüm denizcilerimize en içten selamlarımı iletiyor, bütün vatandaşlarımızın ve denizcilerimizin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 92’inci Yıldönümünü kutluyorum” ifadelerinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç