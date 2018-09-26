Vali sanayicilerle bir araya geldi

Zülkif Dağlı, sanayi ve ilgili kurum müdürleri ile bir araya geldi.

Vali Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında sanayici ve ilgili kurum müdürlerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde bir açıklama yapan Vali Dağlı, “Bugün değerli sanayicilerimizle kurum müdürlerimizi bir araya getirmek suretiyle onların sorunlarını, son günlerdeki genel durumu, bundan sonraki önümüzdeki süreçte açmazlar neler sorunlar neler bunları ve hep birlikte neler yapabiliriz. Bunların tekrar değerlendirmesini yapacağız. Bildiğiniz gibi zaman zaman bu toplantılarımızı yapıyoruz. Yaklaşık 3 ay önce böyle toplantı yapmıştık. Şuan bunu tekrarlıyoruz. İlgili tüm aktörler burada, kurumlarımız burada, önde gelen sanayicilerimizde burada. Bu toplantı ilimiz için ilimizin sanayisi için ilimizin gelişmesi için ve önümüzün daha da açılması için iyi bir toplantı olmasını temenni ediyorum. Yine burada emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız da var. Sanayicilerimiz asayiş ile söyleyecekleri konular varsa bunları dinlemek suretiyle değerlendirme yapacağız” ifadelerinde bulundu.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.