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Vali Şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilendi

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr.

Zülkif Dağlı, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları için düzenlenen yemekte bir araya geldi.


19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları etkinliği kapsamında Vali Dr. Zülkif Dağlı, Şehit yakınları, Gaziler ve Gazi yakınları ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün organize ettiği davette bir araya geldi. Vali Dağlı yemekte tek tek misafirlerin masalarını gezerek hal hatırlarını sordu. Kur'an-i Kerim tilaveti ile başlayan organizasyon edilen dualarla sona erdi.

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