Vali ve Başkan kazı çalışmalarını inceledi

yüzyılda Konuralp mahallesinde yapıldığı belirtilen antik kentteki tiyatro alanındaki tarihi kazı çalışmalarını yerinde incelediler.

Konuralp bölgesinde bulunan ve Bitinya bölgesinin ayakta kalan tek antik kenti özelliği taşıyan ’’Prusias ad Hypium’’, Düzce Üniversitesi (DÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümü tarafından yapılan kazı çalışması sürüyor. Vali Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ile birlikte Antik Tiyatro alanında devam eden kazı çalışmalarını yerinde incelediler çalımalar hakkında bilgiler aldılar.

Kazı çalışması yapan ekip Vali Dağlı ve Başkan Ay’dan çeşitli talepte bulundular. Kazı çalışmalarının hızlanması için valilik ve belediye 10’ar işçi verilerek çalışmalar daha da hızlandırılırken ekibe birde kazı evi tahsis edilecek. Ayrıca kazı çalışmasının yapıldığı alan alınan karar ile çitle çevrilecek.