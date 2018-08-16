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16 Ağustos 2018 14:56

Vali Zülkif Dağlı, ”Deprem gerçeğini unutmamalıyız”

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr.

Vali Zülkif Dağlı, ”Deprem gerçeğini unutmamalıyız”

16 Ağustos 2018 14:56

Zülkif Dağlı, 17 Ağustos Marmara depremi nedeniyle yayınladığı mesajında “Deprem öldürmez bina öldürür sözünü aklımızdan çıkarmamız gerekir” dedi.


Vali Zülkif Dağlı mesajında “İlimiz 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999’da iki büyük deprem yaşamıştır. Bu iki derem sonucu toplam 980 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 3 bin 836 vatandaşımızda yaralanmıştır. Birinci derecede deprem kuşağında olan ilimizde bir daha deprem yaşamamak, ya da olası deprem durumunda can ve mal kaybına uğramamak en büyük temennimizdir. Bunun için hepimize düşen görevler vardır. Öncelikle ve özellikle ’deprem öldürmez bina öldürür’ sözünü aklımızdan çıkarmayarak hem kamu hem de özel sektör olarak yapacağımız tüm binaların kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü standartlara uygun olarak yapılmasını sağlamaktır.


Düzce’miz bu anlamda çok önemli gelişmeler kaydetmiş, kamu ve özel sektör eliyle ciddi miktarda bina stoğuna ulaşmıştır. Halen de kentsel dönüşüm önemli çalışmalar sürdürülmektedir. Bu vesileyle, Cumhurbaşkanımızın bina yapımında zemin +2 kat dışına çıkılmaması yönündeki talimatını tüm belediyelerimize bir kez daha hatırlatıyor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerimle tüm vatandaşlarımıza en içten sevgi ve saygılar sunuyorum” dedi.




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