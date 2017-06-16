Vali Zülkif Dağlı koruyucu aile için start verdi

Düzce Valiliğinde vali Zülkif Dağlı başkanlığında Koruyucu Aile Tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda bir konuşma yapan Vali Zülkif Dağlı koruyucu aile projesinin önemine değindi, insani olarak yapılması gereken bir görev olduğunun altını çizdi.

Vali Dağlı, “Baktığımızda ülkemizde 12 bin civarında çocuğumuz var. Ancak bunların 5 bine yakını koruyucu ailelerin yanında kalıyor. Diğerleri maalesef her ne kadar devlet şefkati altında olsa da bir aile şefkatinden uzak şekilde yetiştirme yurtlarımızda, bakım evlerimizde kalıyor. İlimizde de 125 civarında çocuğumuz var. Hedefimiz, yoğun olarak hep birlikte yapacağımız güzel bir çalışmayla bu çocuklarımızın tamamını koruyucu ailelerimize nasıl kazandırabiliriz, toplantımızın amacı da bu. Bu çalışmanın startını vereceğiz. Biz bunu çok rahat başarabiliriz. Bu konuda Avrupa’dan gerideyiz. Belediye Başkanlarımız, Kaymakamlarımız, müftülerimiz eliyle olacak. İlçelerimizde tanıtımını yapıp hep birlikte başaracağız” İfadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde 2012 yılından bu yana sürdürülen koruyucu aile projesi ile 5 bin 200 çocuğun koruyucu aileye kazandırıldığını söyleyen Aile Sosyal Politikalar il Müdürü Zeki Yıldırım, Düzce Valiliğinin öncülüğünde Düzce’de bir kampanya daha düzenleyerek koruyucu ailelere verilen çocuk sayısını 100’e çıkartmak istediklerini belirtti.

Yıldırım ise çocukların devlet koruması altındayken çocuk evleri, sevgi evleri gibi değişik hizmet modellerinden istifade ettiğini belirterek “87 çocuğumuzdan 54 tanesini koruyucu aile yanına kazandırdık. Kurumlarımızdaki imkanlar ne kadar üst seviyede olursa olsun, çocukların maddi imkanları bakımından gerçekten en üst seviyede bakımları sağlanmaktadır. Ancak tek bir eksiğimiz var. Aile modelinin çok ötesinde bir durumla karşı karşıyayız. İstiyoruz ki bu çocuklar 18 yaşına gelmeden önce aile figürünün, ana baba rol modelinin benimsendiği hizmet modeli olan koruyucu ailelerimize bu çocuklarımızı kazandıralım. Hem koruyucu ailelerimiz maddi manevi imkanlarından istifade etsinler. Hem de çocuklarımızı 18 yaşına geldikten sonra doğru davranışları kazanmış çocuklar olarak hayata katmak istiyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri Koruyu Aile ile ilgili olarak bilgiler verdiler.