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25 Haziran 2018 16:29

Vali Zülkif Dağlı, “Seçimler huzur içinde geçti”

DÜZCE(İHA) – Vali Dr.

Vali Zülkif Dağlı, “Seçimler huzur içinde geçti”

25 Haziran 2018 16:29

Zülkif Dağlı, seçimlerin demokratik olgunluk, barış, kardeşlik ve huzur içerisinde geçirildiğini söyledi.


Vali Zülkif Dağlı, 24 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin Düzce’de huzur içinde tamamlandığını belirterek “İlimizdeki seçim süreci, gerek seçim çalışmaları, gerek oylama işlemleri gerekse seçim sonrasında, demokratik olgunluk, barış, kardeşlik ve huzur içerisinde geçirilmiştir. Sandıkların yerlerine ulaşmasında, üstün gayret gösteren güvenlik kuvvetlerimize ve görevli kurum ve kuruluşlarımızın idareci ve çalışanlarına, teknik ekiplerimize, kamuoyunu hızlı ve doğru şekilde bilgilendiren basın yayın kuruluşlarımıza, seçimlerin en önemli aktörleri olan siyasi partilerimizin yöneticilerine ve Düzce halkına teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı ve Genel seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.




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