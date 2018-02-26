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26 Şubat 2018 18:15

Vali Zülkif Dağlı’dan Romen vatandaşlara müjde

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Çamköy Mahallesinde Romanlara yönelik olarak düzenlenen toplantıda Vali Dr.

Vali Zülkif Dağlı’dan Romen vatandaşlara müjde

26 Şubat 2018 18:15

Zülkif Dağlı bir müjde verdi. Vali Dağlı, önce sınırlı sayıda daha sonraki dönemlerde ise daha çok sayıda Roman vatandaşın Umre’ye gönderileceğini bildirdi.


Çamköy Mahallesinde Romanlara yönelik yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantının ikincisi düzenlendi. Vali Dr. Zülkif Dağlı başkanlığındaki toplantıya, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, Beledi Başkan Yardımcısı Miktat Çelebi, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Kurum Müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.


Vali Dağlı, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, katılımın yoğun olduğunu söylerken, özellikle mesleki eğitim konusunda yapılan çalışmaların değerlendirileceğini belirtti.


Vali Dağlı, “Mahallemize dönük olmak üzere neler planladık, hangilerini aştık, hangilerini aşmadık bunları değerlendireceğiz. Ayrıca Roman vatandaşlarımızdan en azından birkaç tanesini Umre’ye gönderme projemiz vardı, bu müjdeyi de bugün vereceğiz. Bu bir başlangıç olacak. Ardından daha fazla sayıda vatandaşımızı umreye uğurlayacağız. Amacımız Roman vatandaşlarımızı her açıdan iyileştirilmesi. Çocukların okula kazandırılması ama asıl meslek kazandırılması bunun yanında. Halkımız nasıl yaşıyorsa, Bu vatandaşların da aynı standartlarda yaşaması, aynı barınma, aynı yeme içme, aynı sağlık ve eğitim imkanlarını almak suretiyle yaşamlarına devam etmesi. Tüm kurumlarımızla buradayız. İlimizdeki Roman vatandaşlarımızın yaşam şartlarını hep birlikte iyileştireceğiz” ifadelerinde bulundu.




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