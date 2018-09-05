Vatandaş derdini anlattı vali dinledi

Vali Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Dursun Ay, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve daire müdürlerinin katıldığı halk gününde, vatandaşlar yine çoluk çocuk yaşlı genç salonu tıklım tıklım doldurdu.

Şikayetlerine, sorunlarına ve taleplerine çözüm, ilgili kurum idarecilerine derdini anlatarak derman bulmak isteyen vatandaşlar bekleme salonunda başvurularını verirken zaman zaman izdiham yaşanmasına neden oldular.

Her zaman olduğu gibi bugün de vatandaşlar sırayla toplantı salonuna alınarak dertlerini anlattılar.