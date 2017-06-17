Vatandaşın dikkati dolandırıcıların işini bozdu

Polis ekipleri dolandırıcıların bulunması için çalışma başlattı.

Ramazan Bayramı öncesinde memur, işçi ve emeklilerin maaşlarının yatacağının bildirilmesi üzerine dolandırıcılar da harekete geçti. Bankamatiklere düzenek yerleştiren dolandırıcılar kart bilgilerini kopyalıyor ve vatandaşların çektikleri paraların bankamatiklerin içerisinde kalmasını sağlıyor.

Benzer bir düzenek ise Düzce’de Kuyumcuzade Bulvarında bulunan bir banka şubesinin ATM’sine yerleştirildi. Vatandaşların dikkati sayesinde fark edilen düzeneği gören banka çalışanları polis ekiplerine haber verdiler. Banka şubesine gelen polis ekipleri düzeneği söktüler ve kullanılan düzeneği ATM’ye yerleştiren dolandırıcıları aramaya başladılar.

Yetkililer, vatandaşları özellikle bayram öncesi bu tip olaylara karşı uyararak “Vatandaşlarımız çok dikkatli olsunlar. Dolandırıcılar her türlü yolu denemeye başladılar. Bayram öncesi şüphelendikleri en ufak bir şey olursa 112 Acil hattını arasınlar” dediler.