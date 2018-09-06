Vatandaşın şikayetini olay yerinde değerlendirdiler

Vatandaşlar, kalıcı konutlar bölgesinde bulunan seyir tepesi, Bayrak tepe ve kent ormanı gibi alanlarda bazı şahısların alkol aldıktan sonra silah attıkları ve gece geç saatlerde gürültü yaptıkları yönünde şikayetlerini ilettiler. Bunun üzerine Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, beraberinde kendilerine bağlı ekiplerle birlikte bölgede inceleme yaparak alınabilecek tedbirleri konuştular.

“Devriyelerimiz artacak”

Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, kendi sorumluluk bölgelerinde polis ekiplerinin kontrollerini arttırılacaklarını belirterek “Valimiz, belediye başkanımız ve jandarma komutanımız ile beraber her ay halk günü toplantılarımız oluyor. Geçtiğimiz günlerde de Kalıcı Konutlarda seyir tepe, bayrak tepe, kent ormanı dediğimiz yerlerde alkol alma, yüksek müzik, silah atma gibi vatandaşları huzursuz eden şikayetleri alıyoruz. Hem polis hem de jandarma açısından motorize ekiplerle denetimlerimizi sık sık yapıyoruz ama bunu tamamen engellemek zor oluyor. Vatandaşlarımızda evlerinde huzur içinde kalamıyor. Jandarma komutanımız ve belediye başkanımız ile birlikte neler yaparız, nasıl tedbirler alarak bu durumu nasıl azaltabiliriz diye geziyoruz. İlerleyen günlerde daha aza indirerek vatandaşlarımızın huzurunu sağlayacağız” ifadelerinde bulundu.

“Şikayet edilen bölgelerde bazı yollar kapanacak”

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya “Hem seyir tepesinde hem de kent ormanı bölgesinde keşifleri yaptık. Bazı yolların trafiğe kapanması, bazı yolların daraltılması yönünde tedbirleri alacağız. Devriyeleri arttıracağız. Vatandaşlarımızın huzuru kaçmaması yönünde tedbirlerimizi arttıracağız. Bundan sonra ki çalışmalarda hem emniyet müdürlüğümüz hem belediye başkanlığımız ile koordineli çalışmaları arttıracağız” diye konuştu.

“Düzceliler parkları amacına uygun kullanmıyor”

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ise “Halkımızın yoğun olarak kullandığı alanları dolaşıyoruz. Buraları kullanan arkadaşlarımız çevreyi rahatsız etmesinler, alkol almak, silah atmak gibi gece yüksek ses yapmak gibi rahatsızlık veren durumlara girmesinler. Gecenin hangi saati olursa olsun vatandaşlarımız şikayet ettiğinde biz göreve hazırız. Biz belediye olarak park ve bahçelerimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Düzce yeşil bir alan ve dışardan gelen insanlar burada kalmak istiyorlar. Ancak bizim Düzceli vatandaşlarımız parkları iyi kullanmıyor. Buraları amacına uygun kullanmayanlara karşı en şiddetli tedbirleri alacağız. Polis ve jandarma ekipleri devriyelerini arttıracak ve rahatsızlığın önüne geçeceğiz” şeklinde konuştu.