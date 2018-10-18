Voleybol Erkekler 1. Ligi

Ligi 3. Hafta karşılaşmasında mücadele eden Milas Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Oynanan Ligi 3. Hafta karşılaşmasının 1.setinde Düzce Belediyespor Erkek Voleybol takımı oldukça rahat bir oyun ortaya koydu ve seti zorlanmadan 25-16 kazanarak maçta 1-0 öne geçti. 2.sette de üstün olan taraf Düzce Belediyespor olurken bu seti de 25-16 kazanarak maçta 2-0 öne geçti. Maçın 3.setinde Düzce Belediye spor yine etkili olurken, ev sahibi Milas maçı kaybetmemek için varını yoğunu ortaya koydu.Milas bu seti 25-21 kazandı ve maçı 2-1 'e getirdi. Maçın 4.seti son topa kadar büyük çekişme içinde geçti. Düzce Belediyespor son toplarda hata yapmadı ve bu seti 25-22 kazanarak maçtan 3-1 galip ayrılmayı başardı.

Düzce Belediyespor 20 Ekim Cumartesi günü Saat 14.00'de 18 Temmuz Spor salonunda ligin en güçlü takımlarından olan Beşiktaş ile karşılaşacak.